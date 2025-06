Sinner-Nardi al debutto, possibile derby con Musetti nei quarti: sorteggio Wimbledon, i tabelloni

Tabellone femminile, Paolini: lato Sabalenka

Sempre difficile fare pronostici nel tabellone femminile visto che le ultime tre edizioni sono state vinte da Elena Rybakina, Marketa Vondrousova e Barbora Krejcikova, non proprio le principali indiziate al titolo. La n.1 al mondo Aryna Sabalenka non è mai andata oltre le semifinali, ma con la sua potenza è certamente tra le più indiziate. Così come Coco Gauff, che l'ha battuta in finale al Roland Garros, anche lei mai vincitrice a Londra. Dietro troviamo la nostra Jasmine Paolini (finalista 2024) assieme a molte altre giocatrici: Jessica Pegula, Qinewn Zheng, Madison Keys, Mirra Andreeva e Iga Swiatek. Rybakina, vincitrice tre anni fa, può essere una mina vagante, così come la padrona di casa Emma Raducanu, finita al centro dei riflettori per il fatto che giocherà il doppio misto con Alcaraz agli US Open. Oltre a Paolini spazio a Lucia Bronzetti, che debutterà contro Jil Teichmann ed Elisabetta Cocciaretto contro Jessica Pegula.