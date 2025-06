"Lascio il segno, Sinner!": Fabri Fibra dalla Juve all'ultimo tributo

Un elogio a un vincente per eccellenza. Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra , ha deciso di utilizzare Sinner come esempio per una bonus track del suo ultimo album " Mentre Los Angeles Brucia ". Il rapper nato a Senigallia il 17 ottobre 1976 ha usato Jannik come metafora della sua mentalità vincente in ambito musicale. "Sto nel cerchio dei winner. Lascio il segno, Sinner!", oppure "Spingere, spingere, come Sinner". Sono queste alcune delle barre presenti nel ritornello del brano in questione, che si chiama proprio "Sinner", che hanno subito scatenato le reazioni social dei tifosi di Jannik e dei fan più accaniti del rapper autore di diversi classici del rap italiano come " Mr Simpatia " e " Turbe Giovanili ".

Fabri Fibra e il tifo per la Juventus

Un altro riferimento allo sport dopo quello di molti anni fa dedicato... alla Juve. Restando in tema sportivo, Fibra in passato ha infatti rivelato di essere un tifoso della Vecchia Signora fin da quando era bambino. "La Juventus per me credo che rappresenti un punto fermo. Come la musica, come le amicizie, come i film belli. Quando ero piccolo e abitavo in provincia, a Senigallia, non c’era niente. C’era Happy Days in tv e il campetto sotto casa. Andavi sempre a giocare a calcio ed erano tutti juventini. Cioè, io pensavo che non ci fosse altro che la Juve", queste le sue parole a settembre 2022 parlando del suo amore per i bianconeri. Anche se in questo caso chi lo conosce un po' già ne era al corrente... "Il primo sponsor della Juve era l'Ariston, così da piccolo indossavo maglie Ariston", infatti, è una sua citazione del 2008 ad inizio brano "Andiamo a Sanremo".