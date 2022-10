Fabri Fibra, la Juventus come punto fermo e la risposta della Michielin

Fabri Fibra tifa Juve: "Un punto fermo come la musica e le amicizie"

Fabri Fibra non ha comunque perso l’occasione per ribadire ancora una volta la sua fede calcistica, per chi non ne fosse al corrente. In un video promozionale per Fifa 23 l’autore di grandi classici del rap italiano come ‘Applausi per Fibra’ e ‘Tranne te’ ha parlato della sua passione per la Vecchia Signora: “La Juventus per me credo che rappresenti un punto fermo. Come la musica, come le amicizie, come i film belli". Un amore, quello per la squadra bianconera, coltivato fin da quando era solo un ragazzino: "Quando ero piccolo e abitavo in provincia, a Senigallia, non c’era niente. C’era Happy Days in tv e il campetto sotto casa. Andavi sempre a giocare a calcio ed erano tutti juventini. Cioè, io pensavo che non ci fosse altro che la Juve”. Sotto al video postato su Instagram dal rapper sono stati numerosi i commenti entusiasti dei suoi fan e non solo: anche Francesca Michielin, grande tifosa bianconera, ha scritto: "Volo altissimo" seguito da un cuore.