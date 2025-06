Sinner, cosa c'è dietro Panichi-Badio liquidati. L'appello in diretta, "cerco gente di cui fidarmi"

Fare o non fare, non c’è provare… Parla come Yoda lo Jedi, Jannik Sinner. E serve il traduttore. Non dall’inglese, dal sinneriano, che è tutt’altra cosa. Così, tocca lavorare di sgarzino – quel pennino tagliente che gli operai degli stabilimenti tipografici utilizzavano per ripulire i testi in piombo – per estrapolare una frase dalla sua conferenza stampa a Wimbledon che spieghi qualcosa in più. Ed eviti ai lettori di sentirsi dire, a proposito dell’ultima Rivoluzione Sinner, avviata con lo sganciamento dal team di Marco Panichi il preparatore e di Ulises Badio il fisioterapista, avvenuta nella stessa modalità con cui gli aerei in difficoltà si liberano del carburante in volo, che non è successo niente di strano, o di anormale.