Paolini scivola in classifica: il ranking Wta aggiornato dopo il ko di Bad Homburg

Un passo indietro per Jasmine Paolini, reduce dal ko in semifinale a Bad Homburg contro Iga Swiatek. Un ko rimediato con lo score 1-6, 3-6 e che è seguito alla sconfitta al primo turno di Berlino con Ons Jabeur (nonché alla finale di doppio persa a fianco di Sara Errani contro il tandem Tereza Mihaliková-Olivia Nicholls): prima ancora, la resa ai quarti del Roland Garros nel match contro Elina Svitolina. Una serie negativa che è costata alla numero 1 d'Italia un arretramento al 5º posto nella graduatoria Wta, che riporta ora 4806 punti con un ritardo di 140 lunghezze dalla polacca 5 volte campionessa Slam, la quale guadagna a sua volta 4 posizioni. L'azzura è ora chiamata a difendere i punti conquistati la scorsa stagione a Wimbledon, dove si arrese solamente in finale a Barbora Krejcikova. All'All England, Paolini esordirà lunedì 30 giugno contro l'ex n.11 Wta (ora n. 402) Anastasija Sevastova.