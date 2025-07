LONDRA (Regno Unito) - Come un anno fa, Taylor Fritz raggiunge i quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi. Lo statunitense, quinta testa di serie del torneo, era avanti 6-1, 3-0 quando l'australiano Jordan Thompson è stato costretto al ritiro per un problema alla coscia destra. Per un posto in semifinale - dove potrebbe esserci Carlos Alcaraz - Fritz se la vedrà con Karen Khachanov.