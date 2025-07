“Né Sinner né Alcaraz: Wimbledon lo vince un altro”: Ivanisevic spiazza tutti

LONDRA (Inghilterra) - Il suo Wimbledon da allenatore è terminato al primo turno al fianco di Stefanos Tsitsipas e a Goran Ivanisevic non resta che fare una previsione sul futuro vincitore dei Championships. L'ex tennista croato ed ex coach di Djokovic ha fatto il quadro sulla situazione attuale nel circuito, definendo bene le gerarchie tra i migliori del mondo, soprattutto ora che ha deciso di prendere la guida di Tsitsipas che sta vivendo un momento delicato della sua carriera. In un'intervista a Clay, Ivanisevic ha spiegato: "Penso che Stefanos possa stare sicuramente in top 10, ma al momento tutti sono molto lontani da Sinner e Alcaraz. Lo ha dimostrato la finale del Roland Garros".