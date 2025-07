Shelton sotto shock, Sinner è un'altra realtà: "Non ho mai visto niente del genere"

"Non ho mai visto niente del genere. Non vedi niente del genere quando sei in tabellone. Quando giochi contro di lui è quasi come se le cose andassero a velocità doppia". Queste le prime parole di Ben Shelton dopo aver raggiunto la classica conferenza stampa post match: il tennista statunitense, che agli ottavi aveva eliminato Sonego , è stato liquidato in tre set da Jannik Sinner . Shelton ha poi aggiunto: "Ci sono solo due giocatori che ti battono negli Slam ultimamente. Mi chiedo se la vedi anche tu... e cosa pensi quando vai in allenamento, su cosa ti concentri per cercare di colmare il divario?".

Le parole di Shelton

“È frustrante. Ci sono un sacco di cose. Sono due giocatori e sfide molto diverse. Con Sinner, con cui ho giocato di più, la sua velocità di palla è davvero elevata. Non ho mai visto niente del genere. Non si vede niente del genere quando si affronta il tabellone. Quando ci giochi è quasi come se le cose andassero a velocità doppia. Di solito sono abbastanza bravo ad adattarmi a quella velocità. È difficile quando un ragazzo colpisce la palla così forte e con costanza da entrambi i lati e serve come fa. Ho servito molto meglio che in Australia in modo più intelligente. Ci ho provato e basta". Shelton ha poi concluso: "La mia percentuale di prima di servizio è calata nei momenti in cui ne avevo bisogno. Probabilmente ho giocato troppo in maniera insicura. Era quasi come se molti dei dritti che colpivo, che devi tentare contro un ragazzo così, li facessi girare, raggiungendo il limite. Come se stessi giocando su un campo in cemento più lento o su una terra battuta. Sto ancora imparando sull'erba cosa funziona di più e cosa è più efficace. Non ho avuto una gran giornata oggi, non facendo alcune cose che lo avrebbero messo a disagio".