Dimitrov si è operato: "Uno dei momenti più dolorosi della mia carriera"

Le parole di Dimitrov dopo l'intervento

Dimitrov si è sottoposto a intervento chirurgico, che sembra essere andato nel verso giusto. Sul suo account Instagram, il bulgaro ha infatti pubblicato un post che lo ritrae con un volto sereno dopo l'operazione, mentre si appresta a mangiare. "Dovermi ritirare da questa partita a Wimbledon è stato uno dei momenti più dolorosi della mia carriera. Grazie per la travolgente ondata di affetto: dalla famiglia, dagli amici, dai fan, dai colleghi, a tutta la comunità del tennis... i vostri messaggi mi hanno davvero sollevato in questi momenti difficili. Grazie a tutti. Davvero", ha scritto il n.21 ATP.

I tempi di recupero

Non sono chiari i tempi di recupero, ma dovrebbero essere più brevi del previsto: il suo agente Georgi Stoimenov ha dichiarato a Tennis Fate che si tratta di uno strappo parziale al muscolo pettorale. Scongiurata l'ipotesi di stagione finita in anticipo, Grigor mette nel mirino gli US Open, al via a fine agosto. Altrimenti il rientro slitterà. Fondamentale non prendere troppi rischi, dal momento che il 34enne è purtroppo soggetto a problemi fisici. Negli ultimi 5 slam ha collezionato altrettanti ritiri, partendo dalla sfida con Daniil Medvedev a Wimbledon 2024, seguita da quella con Frances Tiafoe agli US Open. Quest'anno invece agli Australian Open ha alzato bandiera bianca contro Francesco Passaro, al Roland Garros contro Ethan Quinn e pochi giorni fa con Sinner. Dimitrov però non si scoraggia ed è pronto a ripartire: "Il recupero inizia ora. Ci vediamo presto", ha concluso.