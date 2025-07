Clamoroso a Wimbledon: Dimitrov infortunato e in lacrime, si ritira, Sinner ai quarti!

Ha del clamoroso quant'è accaduto nel match tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov . Dopo il problema al gomito riportato dal tennista azzurro nel corso del match, ad avere la peggio è stato il bulgaro. Una situazione surreale, che ha visto Grigor costretto ad alzare bandiera bianca, annunciando il ritiro dal match e, ovviamente, da Wimbledon . Il numero 19 ATP, fino al momento dell'infortunio, era in vantaggio per due set a zero sul tennista azzurro, ma la sfortuna ha deciso di colpirlo nel corso del terzo: sul punteggio di 2-2, dopo aver messo a segno un ottimo ace, Dimitrov ha accusato un forte dolore al pettorale destro , che non gli ha consentito di portare a termine la partita.

Sinner ai quarti a Wimbledon. E la solidarietà per Dimitrov

A seguito dell'infortunio improvviso rimediato da Dimitrov, Sinner è subito accorso al suo fianco, poi sono intervenuti i fisioterapisti e il bulgaro è uscito dal campo in lacrime per un medical time out. Dopo qualche minuto è rientrato, annunciando che non avrebbe potuto continuare. Sinner, molto dispiaciuto per lui, ha provveduto ad accompagnare il proprio avversario negli spogliatoi, standogli vicino fino all'ultimo. Il numero 1 ATP avrà adesso due giorni a disposizione per preparare la partita dei quarti di finale contro lo statunitense Ben Shelton, giustiziere di Lorenzo Sonego.