Sinner-Dimitrov, diretta Wimbledon: l'ottavo di finale di Jannik in tempo reale

LONDRA (Regno Unito) - Jannik Sinner sfida Grigor Dimitrov negli ottavi di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi. Il tennista azzurro, nel turno precedente, ha battuto in tre set lo spagnolo Pedro Martinez mentre il bulgaro, numero 21 al mondo, ha superato l'austriaco Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6. Sinner e Dimitrov si sfidano per un posto ai quarti di Wimbledon. Segui la diretta live sul nostro sito.