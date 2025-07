Sinner-Dimitrov, orario e dove vedere in tv e streaming l'ottavo di Jannik a Wimbledon

LONDRA (Inghilterra) - Dopo un cammino da record fino agli ottavi, con tanto di sorpasso su Roger Federer per minor numero di game concessi nei primi tre turni di Wimbledon, Jannik Sinner si prepara per la seconda settimana dei Championships, quella decisiva. Sul cammino del numero 1 del mondo verso l'obiettivo della finale arriva Grigor Dimitrov. L'esperto tennista bulgaro si prepara ad affrontare il campione italiano dopo aver fatto fuori Nishioka, Moutet e Ofner (solo al francese ha concesso un set) e ora sogna di poter fare il colpaccio. Sinner dal canto suo arriva all'impegno degli ottavi con molta convinzione e fiducia nei propri mezzi, come ricordato in apertura, dopo aver eliminato il connazionale Nardi, Vukic e Martinez. In palio il pass per i qaurti dove potrebbe andare in scena un altro derby tutto tricolore: il vincente tra Jannik e Grigor affronterà infatti uno tra Ben Shelton e Lorenzo Sonego.