Six Kings Slam, annunciata l’edizione 2025 con Sinner: date, montepremi e partecipanti

Jannik Sinner giocherà il Six Kings Slam 2025 , la seconda edizione del torneo di Riyad che non assegna punti Atp ma che avrà il montepremi più ricco di sempre nella storia del tennis. Il presidente dell’Autorità Generale per l’Intrattenimento, Turki Alalshikh , ha annunciato l'edizione 2025 del torneo che si disputerà in Arabia Saudita dal 15 al 18 ottobre.

Six Kings Slam 2025, montepremi e partecipanti

E alla competizione parteciperà anche il numero uno del mondo che, da campione in carica, proverà a difendere il titolo conquistato l'anno scorso grazie alla vittoria in finale in tre set contro Carlos Alcaraz. Per quanto riguarda il montepremi, si parla di 7,5 milioni di dollari (1,5 milioni solo per la partecipazione, 6 milioni in caso di vittoria finale). Rispetto all'edizione inaugurale non ci saranno Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune. Confermati, invece, Sinner, Alcaraz e Djokovic a cui si aggiungeranno i 'debuttanti' Alexander Zverev, Taylor Fritz e Jack Draper. Il format del torneo dovrebbe essere uguale a quello del 2024: gare da tre set ad eliminazione diretta, con due giocatori (probabilmente Sinner e Alcaraz) già qualificati alle semifinali.