Sinner sul tetto di Wimbledon, Federica Pellegrini travolta sui social: “Voi state davvero male”

Dopo la vittoria di Sinner a Wimbledon e dopo i relativi festeggiamenti, come di consueto è arrivato il tempo delle polemiche, soprattutto sui social. A scatenarsi sono proprio i tifosi del numero 1 al mondo e questa volta, ad essere presa di mira, è Federica Pellegrini, la campionessa di nuoto. Il motivo? Una dichiarazione rilasciata mesi fa, quando Sinner fu sospeso per tre mesi a seguito della positività a uno steroide anabolizzante (caso poi archiviato per mancanza di dolo). In quell’occasione, il commento della Pellegrini fu più una critica velata al trattamento riservato al tennista: «Non tutti gli atleti vengono trattati allo stesso modo».