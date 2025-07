Darderi inarrestabile è in finale a Bastad, Cerundolo ko in 3 set: l’ultimo avversario

Luciano Darderi è finale a Bastad. L'azzurro supera in 3 set l'argentino numero 19 al mondo Francisco Cerundolo con lo score finale di 6-2, 3-6, 7-6(3). Un punteggio che segue il successo sull'altro argentino in gara Sebastian Baez, spazzato via per 6-0, 6-2, e che consente al numero 53 Atp di puntare al secondo titolo stagionale dopo il trionfo a Marrakech, nonché al terzo 250 in carriera.