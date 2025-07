Darderi trionfa a Bastad e conquista il seconto Atp stagionale. De Jong ko in 3 set

Luciano Darderi trionfa a Bastad! L'azzurro si aggiudica la finale dell'Atp 250 svedese, superando in 3 set l'olandese Jesper de Jong con lo score 6-4, 3-6, 6-3. Un punteggio che vale il secondo titolo stagionale dopo il trionfo di Marrakech, dove aveva avuto la meglio sull'altro olandese Tallon Griekspoor, nonché il terzo 250 in carriera: il primo nel 2024 a Cordoba, Argentina, contro il padrone di casa Facundo Bagnis. Darderi, che in semifinale aveva superato il numero 19 Atp Francisco Cerundolo, centrando il primo successo in carriera contro un top 20, risale inoltre fino alla 46ª posizione nella classifica mondiale, celebrando così il ritorno nella top 50.