Jannik Sinner, annuncio a sorpresa: salta Toronto! Perché e quando ritorna in campo

Sinner torna a Cincinnati

La decisione presa da Jannik Sinner è strettamente collegata al necessario recupero fisico dopo la trionfale - ma sfiancante - avventura a Wimbledon, durante la quale ha regalato all'Italia il primo storico titolo nello Slam londinese. Pertanto, il fuoriclasse azzurro tornerà in campo a Cincinnati, ultima prova degli Us Open, dove si presenterà da campione in carica.

Alcaraz può accorciare

Nel 2024 l’Open del Canada si giocò eccezionalmente a Montreal e fu l'ultimo torneo che vide l’azzurro sconfitto – ai quarti di finale da Rublev – in un match che non fosse una finale. Alcaraz avrebbe dunque la possibilità di guadagnare diversi punti nei confronti di Sinner, non avendo partecipato alla kermesse lo scorso anno. Nonostante la presenza nell’entry list, non appare affatto certa la presenza dello spagnolo in Canada. Nel 2023 Sinner vinse proprio nel Paese nordamericano il suo primo torneo Masters 1000 sconfiggendo in finale Alex de Minaur per 6–4, 6–1.

