Sinner in vacanza, ecco dove: pizzicato dai social, Jannik è in Italia dopo il trionfo a Wimbledon

Riscattata la rimonta subita a Parigi e scritta un'inedita pagina nella storia del tennis italiano, Jannik Sinner si concede un periodo di meritato riposo dopo aver fatto suo il centrale dell'All England Club , dove il numero 1 al mondo ha strappato dalle mani del suo diretto concorrente in graduatoria il trofeo di Wimbledon, rallentando oltretutto la rincorsa di Carlos Alcaraz alla vetta del ranking mondiale. Ranking che vede ora il campione azzurro mantenere la leadership con 12030 punti contro gli 8600 dello spagnolo. Quanto ai punti da difendere, il detentore dello Us Open è chiamato a trattenere 6030 punti, mentre il numero 2 Atp dovrà difenderne 1060. Insomma, come nel 2024, non c'è Slam che non sia riservato ai primi due tennisti al mondo, attesi ora sul cemento del Flushing Meadows, dove il 24 agosto avrà inizio la prossima edizione del Major newyorkese con finale in programma il 7 settembre. Nel mentre, l'altoatesino è sbarcato in Sardegna, dove si è lasciato fotografare in tenuta da spiaggia.

Sinner in Sardegna: "È a Cala di Volpe!"

Conquistato il suo primo Wimbledon, Sinner ha fatto subito tappa a Bolzano per riaccompagnare i propri genitori sul suo aereo privato. Alcune indiscrezioni suggeriscono che il 4 volte campione Slam abbia dapprima raggiunto la presunta nuova fidanzata Laila Hasanovic a Copenhagen. Poi, lo sbarco a Porto Cervo, dove il numero 1 al mondo non ha risparmiato foto e autografi ai propri fan, i quali lo hanno immortalato in fedelissima tenuta da spiaggia con occhiali da sole, maglia bianca, zaino in spalla e cappello alla pescatora. Non si sono fatte attendere le reazioni degli utenti, alcuni dei quali hanno (ironicamente?) suggerito come l'altoatesino si trovi a Cala di Volpe, località in Costa Smeralda nota per ospitare il noto hotel di lusso, nonché meta marittima prediletta dagli yacht. È un fatto che una delle foto che circolano in rete lo ritraggono allo Yacht club di Cala dei Sardi, dove si è imbarcato su un vascello insieme al presidente e capitano Gianfranco Bacchi. Così come ha poi raggiunto l'eliporto di Villa La Contra insieme al Ceo della struttura Angelo Corda. Insomma, sembra che al campione azzurro non manchi nulla per ricaricare le pile prima di scendere in campo a New York per difendere il titolo conquistato lo scorso anno contro lo statunitense Taylor Fritz, sconfitto in 3 set.