Kyrgios in campo a Washington con un compagno inedito: "Sarà divertente"

Le parole di Kyrgios

Kyrgios ha parlato del suo ritorno in campo: "Ovviamente mi è mancato giocare. Sono competitivo nel cuore, felice di essere tornato qui e di giocare con il mio amico Gael. Sarà divertente, non abbiamo mai giocato il doppio insieme, il che è strano. Sono un po' nervoso, vedremo come andranno le cose. Non so quanto saremo concentrati ma vedremo come andrà", ha dichiarato ai microfoni di Tennis TV. Sul pensiero di condividere il campo con Monfils: "Insieme siamo due bambini - ha ironizzato Nick - ci siamo sempre visti così, quando siamo insieme giochiamo ai videogiochi e lui è stato uno dei pochi ad essermi stato estremamente vicino durante tutta la mia carriera, quindi sarà divertente", ha concluso. Kyrgios e Monfils è una coppia inedita per quanto riguarda il doppio, ma in singolare si sono affrontati due volte: il francese vinse il primo confronto nel 2014 in Coppa Davis, mentre due anni più tardi l'australiano si prese la rivincita in semifinale al 500 di Tokyo.