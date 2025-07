Cobolli, esordio vincente a Washington: battuto Nishioka

Flavio Cobolli non sente la fatica. Quattro giorni fa era a Bari a giocare la finale della Hopman Cup, poi è volato dall'altra parte del mondo per l'ATP 500 di Washington che apre la stagione sul cemento americano in preparazione agli US Open, con montepremi totale pari a 2.396.115 dollari. Dopo l'esordio vincente in doppio con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, l'italiano ha vinto anche al primo turno in singolare, battendo con il punteggio di 6-2 7-6 il giapponese Yoshihito Nishioka, n. 89 ATP, che tre anni fa raggiunse la finale in questo torneo.