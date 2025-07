Darderi vince ancora: battuto Carabelli, è in finale a Umago

Luciano Darderi avanza ancora al Plava Laguna Croatia Open Umag, l'ATP 250 da 35 anni in programma nel calendario ATP (montepremi 596.035), di scena allo Stella Maris, uno dei resort più noti della città, meta turistica estiva molto rinomata in Croazia e non solo. L'azzurro vola in finale superando l'argentino Ugo Carabelli in due set con il punteggio di 7-6 6-3 in un'ora e 44 minuti di gioco.