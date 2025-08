“Perché lo hai fatto?”: Cobolli-Shelton, scintille a fine match

Scintille al termine della partita tra Flavio Cobolli e Ben Shelton agli ottavi di finale del Masters 1000 di Toronto, vinta dallo statunitense al tie-break del terzo set. Shelton ha chiuso l'incontro con un servizio vincente e i due si sono avvicinati a rete per la classica stretta di mano, ma poi è successo qualcosa di inatteso. L'americano ha mimato i gesti di disapprovazione di Flavio durante il match, ma la realtà è che l'italiano non ce l'aveva con l'avversario, bensì con qualcuno del suo angolo. Cobolli ha infatti ripetuto più volte a Shelton: "Non era rivolto a te, hai meritato di vincere". Qualche altro scambio di battute tra i due, prima del chiarimento. Il n.7 ATP si è espresso così nel post-partita: "Ha fatto un gesto durante il tie-break e gli ho chiesto a chi fosse rivolto. Ha detto che non era rivolto a me, quindi siamo a posto".