Mistero Djokovic, dopo Toronto salta anche Cincinnati. E lo Us Open è alle porte...

Novak Djokovic non giocherà a Cincinnati. Dopo avere saltato Toronto, il 24 volte campione Slam non prenderà parte anche al secondo 1000 estivo al via il 7 agosto con finale prevista il 18. Una decisione che rimanda ancora una volta il ritorno in campo dell'ex numero 1 al mondo - numero 6 alla data del forfait - nonostante si avvicini la data d'apertura dello Us Open in programma dal 24 agosto al 7 settembre. L'ultimo match disputato dal serbo - che in Ohio sarebbe stata la testa di serie numero 5 - rimanda alla semifinale di Wimbledon persa contro Jannik Sinner (3-6, 3-6, 4-6), che in Ohio punterà a sua volta a difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro Frances Tiafoe (7-6(4), 6-2).