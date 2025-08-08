Sinner-Galan: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il torneo di Cincinnati in tempo reale

Jannik Sinner scende in campo al 1000 di Cincinnati per difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro Frances Tiafoe. Il numero 1 al mondo, chiamato inoltre a consolidare la leadership della graduatoria dalla rincorsa del rivale Carlos Alcaraz, torna dunque sul cemento dopo lo storico trionfo di Wimbledon. Ad attenderlo dall'altra parte della rete è il colombiano Daniel Elahi Galan, che al Lindner Family Tennis Center ha raggiunto il primo turno superando Taro Daniel (7-5, 6-2), Aleksandr Shevchenko (7-6(6), 4-1, rit.) e per ultimo Vit Kopriva (6-2, 6-4). Il vincitore sfiderà al secondo turno uno tra Sebastian Baez e Gabriel Diallo. Nel mentre, l'Italtennis ha conosciuto l'eliminazione di Matteo Arnaldi, rimontato all'esordio dal francese Benjamin Bonzi, che ha a sua volta raggiunto l'altro azzurro in gara Lorenzo Musetti.