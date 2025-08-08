Nardi, esordio ok a Cincinnati: Tirante perde la testa nel secondo set

Luca Nardi accede al secondo turno del "Cincinnati Open", settimo Atp Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi di 9.193.540 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Lindner Family Tennis Center della metropoli dell’Ohio. Il 22enne pesarese, n.98 del ranking, battuto al turno decisivo delle qualificazioni dal belga Alexander Blockx e poi ripescato, ha superato in due set l'argentino Thiago Agustin Tirante, numero 135 Atp, dopo 1 ora e 56 minuti di gioco. Il 24enne di La Plata è stato liquidato in due set con il punteggio di 6-4 7-6 (5). Al secondo turno se la vedrà con il canadese Denis Shapovalov.