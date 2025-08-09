Esordio senza imprevisti per Jannik Sinner , che supera con un doppio 6-1 il colombiano Daniel Galan nel match valido per il primo turno del 1000 di Cincinnati, dove il numero 1 al mondo è chiamato a difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro Frances Tiafoe . Un successo che inaugura dunque la seconda stagione del cemento, in cui nel 2024 al Lindner Family Tennis Center, il campione azzurro ha inaugurato una serie di trionfi seguita da Us Open, Shanghai, Finals e Coppa Davis, intervallate dall’unico ko nella finale di Pechino contro il rivale Carlos Alcaras , che a Cincinnati esordirà invece contro Damir Dzumhur (a sua volta uscito vincitore dal match contro Mattia Bellucci ) nell’incontro in programma domenica 10. A contendere all'altoatesino l'accesso agli ottavi, sarà Gabriel Diallo , reduce dal successo su Sebastian Baez per 7-5, 6-4.

È finita. Sinner al terzo turno

Finisce qui. Un incontro a senso unico risolto dal numero 1 al mondo con un doppio 6-1 che riflette tutto il divario tecnico tra i due giocatori. Ora Diallo o Baez.

L'azzurro tiene la battuta: 5-1

Ace numero 6 per SInner, che tiene a zero la battuta e si porta a un passo dal terzo turno. Galan serve per muovere il punteggio.

Secondo break Sinner: 4-1

Il numero 1 al mondo allunga verso il match. Gioco troppo veloce per il colombiano, che perde la battuta per 30-40.

L'azzurro torna avanti di due game

Terzo doppio fallo del match per Sinner, che tiene poi la battuta per 40-15.

Sinner spreca, Galan tiene la battuta: 2-1

L'azzurro spreca cinque palle break e cede il gioco ai vantaggi. Bravo il colombiano a restare aggrappato al game.

Sinner tiene il servizio: 2-0

Il numero 1 tiene il turno di battuta per 40-15. Aumentano gli errori in risposta di Galan.

Il numero 1 apre con un break

Galan parte con una prima vincente. Sinner addomestica allora la volée del colombiano e pareggia conti, chiudendo poi il game grazie all'errore in risposta dell'avversario.

Inizia il secondo set

Al via il secondo parziale del match. Galan al servizio.

Sinner avanti per 6-1

Il numero 1 al mondo archivia il primo parziale per 6-1. Incontro a senso unico fin qui, con il colombiano inerme sul servizio dell'azzurro e quasi sempre inefficace sulla risposta.

Primo squillo Galan: 1-5

Il colombiano muove il punteggio tenendo il servizio a zero mettendo inoltre a segno il primo ace. Sinne serve per il set.

Match senza storia: 5-0

L'altoatesino passeggia sul cemento di Cincinnati e tiene il turno di battuta. Il colombiano serve ora per rientrare nel set.

Ancora break: 4-0

Recuperi da manuale dell'azzurro, che in allungo mette a segno il primo 15, strappando poi a zero il servizio.

Sinner incontenibile: 3-0

Ritmi insostenibili per il colombiano, con l'azzurro che tiene ancora una volta a zero la battuta.

Break Sinner: 2-0

Non riesce a tenere la battuta nonostante qualche sbavatura di Sinner sulla risposta e il dritto vincente che rimanda il gioco ai vantaggi, dove la spunta l'azzurro con un grande anticipo.

A Sinner il primo game: il n.1 tiene a zero la battuta

Sinner apre i giochi con una buona prima, tenendo poi il servizio a zero.

Comincia il match!

È iniziato il match tra Sinner e Galan. Il campione azzurro al servizio.

Il tabellone di Sinner

Il vincitore del match tra Sinner e Galan affronterà uno tra Sebastian Baez e Gabriel Diallo, attesi in serata sul campo 4.

Giocatori in campo

Sinner e Galan si riscaldano: manca poco all'inizio del match.

Eliminato Musetti

Nel mentre, l'Italtennis perde anche Lorenzo Musetti, uscito sconfitto dal match contro il francese Benjamin Bonzi, già reduce dal successo su Matteo Arnaldi. Per il numero 9 Atp, alle prese con una crisi di risultati ancora irrisolta, si tratta del terzo ko all'esordio dopo Wimbledon e Washington.

Sinner-Galan: i precedenti

Sinner e Galan si affronteranno per la terza volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta due vittorie del campione azzurro, che si è imposto la prima volta nel 2021 in Coppa Davis, aggiudicandosi il match per 7-5, 6-0. Poi, il successo ai sedicesimi di finale di Wimbledon nel 2023, quando passò il turno con lo score 76(4), 6-4, 6-3.

Sinner-Galan: dove vederla

Il match tra Sinner e Galan è in programma sabato 9 agosto: orario da definire. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.