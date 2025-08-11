Federer ritorna in campo! Ecco dove e quando giocherà la leggenda

A volte ritornano, soprattutto le leggende. È il caso di Roger Federer , che dopo l'indimenticato ritiro nel settembre 2022, è pronto a riapparire sul cemento di Shanghai - dove il numero 1 al mondo Jannik Sinner proverà a difendere il titolo conquistato la scorsa edizione contro l'altra leggenda Novak Djokovic - in un torneo d'esibizione che metterà alla prova i più nostalgici. Il 1000 cinese è previsto a partire dall'1 ottobre con finale in programma il 12.

"Roger Federer and friends"

Il 20 volte campione Slam è atteso alla Qizhong Forest Sports City Arena al torneo di doppio aperto ad altre celebrità. Un'apparizione che segue la presenza sugli spalti dello svizzero, che in Cina ha conquistato 2 dei 103 titoli in bacheca e chiuso con un bilancio di 23 vittorie e 6 sconfitte. All'esordio nel 2010, il successo su Djokovic che ha preceduto la resa in finale contro Andy Murray. Del 2014 invece il primo trionfo contro Gilles Simon e tre anni dopo il bis con Alberto Ramos-Vinolas.