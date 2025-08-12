Sinner-Mannarino: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Cincinnati in tempo reale  

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jannik Sinner prosegue la sua difesa del titolo vinto l'anno scorso a Cincinnati. Dopo aver battuto il canadese Diallo il tennista azzurro ha raggiunto gli ottavi di finale del Masters 1000 statunitense dove affronterà il francese Adrian Mannarino (arrivato dalle qualificazioni). Un match non impossibile per Jannik come tetsimoniano gli scontri diretti, un altro match dove l'azzurro cercherà la migliore forma sfruttando il fatto che il francese non è un big-server come Diallo che qualche grattacapo all'altoatesino lo ha procurato nel 2° set della loro sfida. Lo stesso Sinner a fine partita ha ammesso che: "Oggi è stata una giornata molto difficile. Mi sento come alla fine di una dura giornata di ufficio. Lui ha servito molto bene, soprattutto nel secondo set. Contro giocatori con un servizio forte bisogna sempre trovare il giusto equilibrio in fondo al campo. Ho faticato un po' a volte. Ma sono comunque molto contento. Ho bisogno di queste partite difficili... Per abituarmi a situazioni molto difficili". Il vincente della sfida si qualificherà ai quarti di finale dove attenderà chi usciràò dal match tra Felix Auger-Aliassime e Benjamin Bonzi.
Sinner-Mannarino: diretta tv e streaming
La sfida tra Sinner e Mannarino, valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma mercoledì sul P&G Center Court del Lindner Family Tennis Center con orario ancora da definire. In Italia la partita sarà trasmessa in diretta tv via satellite su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Sinner-Mannarino, i precedenti
Sinner ed Mannarino si sono affrontati a livello Atp 3 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 3-0 in favore dell'attuale numero 1 al mondo. L'ultima sfida tra i due risale al 2023 proprio sul cemento americano ma quello californiano di Indian Wells con vittoria in 2 set per Jannik
2020 - Sofia (SF): 6-3, 7-5
2022 - Canada (R32): 2-6, 6-4, 6-2
2023 - Indian Wells (R32): 7-6, 6-4