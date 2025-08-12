Sinner-Mannarino: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Cincinnati in tempo reale  

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jannik Sinner prosegue la sua difesa del titolo vinto l'anno scorso a Cincinnati. Dopo aver battuto il canadese Diallo il tennista azzurro ha raggiunto gli ottavi di finale del Masters 1000 statunitense dove affronterà il francese Adrian Mannarino (arrivato dalle qualificazioni). Un match non impossibile per Jannik come tetsimoniano gli scontri diretti, un altro match dove l'azzurro cercherà la migliore forma sfruttando il fatto che il francese non è un big-server come Diallo che qualche grattacapo all'altoatesino lo ha procurato nel 2° set della loro sfida. Lo stesso Sinner a fine partita ha ammesso che: "Oggi è stata una giornata molto difficile. Mi sento come alla fine di una dura giornata di ufficio. Lui ha servito molto bene, soprattutto nel secondo set. Contro giocatori con un servizio forte bisogna sempre trovare il giusto equilibrio in fondo al campo. Ho faticato un po' a volte. Ma sono comunque molto contento. Ho bisogno di queste partite difficili... Per abituarmi a situazioni molto difficili". Il vincente della sfida si qualificherà ai quarti di finale dove attenderà chi usciràò dal match tra Felix Auger-Aliassime e Benjamin Bonzi.