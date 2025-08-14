Berrettini salterà anche lo Us Open, 5° forfait consecutivo: non gioca da Wimbledon

Matteo Berrettini non scenderà in campo allo Us Open. Il Martello si è ritirato dall'appuntamento con l'ultimo Slam stagionale, al via il 18 agosto al Flushing Meadows di New York con finale in programma l'8 settembre. Per l'ex numero 6 al mondo - ora al 52º posto - si tratta del quinto forfait consecutivo dopo Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e per ultimo il 1000 di Cincinnati. La scorsa edizione, il finalista di Wimbledon 2021 era stato eliminato al secondo turno da Taylor Fritz - lo statunitense si sarebbe poi arreso in finale contro Jannik Sinner - .

Berrettini: un 2025 da incubo

Il 2024 era stata la stagione che aveva visto l'azzurro risalire la graduatoria mondiale, con la complicità dei 3 titoli conquistati ai 250 di Kitzbuhel, Gstaad e Marrakech a cui è seguito il ruolo da protagonista nel trionfo in Coppa Davis. Poi, i nuovi guai fisici che hanno impedito al Martello di continuare la risalita anche nel 2025. A maggio, il ritiro dal match contro Casper Ruud al terzo turno deli Internazionali di Roma e a seguire il ritiro dal Roland Garros e l'eliminazione all'esordio di Wimbledon contro Kamil Majchrzak, ultimo incontro disputato a cui lo stesso tennista ha imputato le tante difficoltà nella gestione mentale della gara.

Berrettini 2025: tutti i ko e i ritiri