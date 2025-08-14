Berrettini salterà anche lo Us Open, 5° forfait consecutivo: non gioca da Wimbledon

Matteo Berrettini non scenderà in campo allo Us Open. Il Martello si è ritirato dall'appuntamento con l'ultimo Slam stagionale, al via il 18 agosto al Flushing Meadows di New York con finale in programma l'8 settembre. Per l'ex numero 6 al mondo - ora al 52º posto - si tratta del quinto forfait consecutivo dopo Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e per ultimo il 1000 di Cincinnati. La scorsa edizione, il finalista di Wimbledon 2021 era stato eliminato al secondo turno da Taylor Fritz - lo statunitense si sarebbe poi arreso in finale contro Jannik Sinner - .
Berrettini: un 2025 da incubo
Il 2024 era stata la stagione che aveva visto l'azzurro risalire la graduatoria mondiale, con la complicità dei 3 titoli conquistati ai 250 di Kitzbuhel, Gstaad e Marrakech a cui è seguito il ruolo da protagonista nel trionfo in Coppa Davis. Poi, i nuovi guai fisici che hanno impedito al Martello di continuare la risalita anche nel 2025. A maggio, il ritiro dal match contro Casper Ruud al terzo turno deli Internazionali di Roma e a seguire il ritiro dal Roland Garros e l'eliminazione all'esordio di Wimbledon contro Kamil Majchrzak, ultimo incontro disputato a cui lo stesso tennista ha imputato le tante difficoltà nella gestione mentale della gara.
Berrettini 2025: tutti i ko e i ritiri
- 250 Brisbane, 1º turno, Jordan Thompson: 6-3, 3-6, 4-6
- Australian Open, 2º turno, Holger Rune: 6-7, 6-2, 3-6, 6-7
- 500 Rotterdam, 1º turno, Tallon Griekspoor: 3-6, 7-6, 6-7
- 500 Doha, QF, Jack Draper: 6-4, 4-6, 3- 6
- 500 Dubai, QF, Stefanos Tsitsipas: 6-7, 6-1, 4-6
- 1000 Indian Wells, 3º turno, Stefanos Tsitsipas: 3-6, 3-6
- 1000 Miami, QF, Taylor Fritz: 5-7, 7-6, 5-7
- 1000 Monte Carlo, 3º turno, Lorenzo Musetti: 3-6, 3-6
- 1000 Madrid, 3º turno, Jack Draper: ritirato
- 1000 Roma, 3º turno, Casper Ruud: ritirato
- Wimbledon, 1º turno, Kamil Majchrzak: 6-4, 2-6, 4-6, 7-5, 3-6