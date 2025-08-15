Dalle qualificazioni alla semifinale con Sinner: Atmane stende Rune, sfiderà Jannik!

Terence Atmane continua a sorprendere a Cincinnati. Dopo essere partito dalle qualificazioni il francese non si è più fermato e ha superato tutti i suoi avversari mettendo in mostra un grande tennis. Anche Holger Rune, numero 9 della classifica mondiale Atp, si è arreso ai colpi incredibili del n° 136 del mondo alzando bandiera bianca dopo due set: 6-2, 6-3 il punteggio finale (dopo un'ora e 15 minuti di gioco) che ha permesso ad Atmane di raggiungere una prestigiosa semifinale in un Masters 1000. Straordinario il percorso dell'atleta transalpino che dopo aver superato due turni delle quali ha eliminato giocatori di grande livello: Nishioka, Cobolli, Fonseca, Fritz e infine proprio Rune. Nel prossimo turno (che andrà in scena nella giornata di sabato con orario ancora da stabilire) ci sarà la super sfida contro Jannik Sinner che precedentemente aveva battuto il canadese Felix Auger Aliassime: tra i due non ci sono precedenti e dunque sarà un match del tutto inedito e che varrà un posto nella finalissima del settimo 1000 della stagione.
Shelton vola ai quarti di finale a Cincinnati
Nell'altro match di giornata successo in scioltezza per il campione di Toronto, Ben Shelton, che conferma il suo straordinario momento di forma: lo statunitense ha sconfitto il ceco Jiri Lehecka in due set con un duplice 6-4 dopo un'ora e 21 minuti di gioco. Nel prossimo turno il numero 6 del mondo affronterà Alexander Zverev, terza forza del ranking iridato, in una sfida che si preannuncia elettrizzante: sarà il quarto match tra i due campioni con i tre precedenti (due nel 2025) che sorridono al tedesco.