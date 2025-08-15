Dalle qualificazioni alla semifinale con Sinner: Atmane stende Rune, sfiderà Jannik!

Terence Atmane continua a sorprendere a Cincinnati. Dopo essere partito dalle qualificazioni il francese non si è più fermato e ha superato tutti i suoi avversari mettendo in mostra un grande tennis. Anche Holger Rune, numero 9 della classifica mondiale Atp, si è arreso ai colpi incredibili del n° 136 del mondo alzando bandiera bianca dopo due set: 6-2, 6-3 il punteggio finale (dopo un'ora e 15 minuti di gioco) che ha permesso ad Atmane di raggiungere una prestigiosa semifinale in un Masters 1000. Straordinario il percorso dell'atleta transalpino che dopo aver superato due turni delle quali ha eliminato giocatori di grande livello: Nishioka, Cobolli, Fonseca, Fritz e infine proprio Rune. Nel prossimo turno (che andrà in scena nella giornata di sabato con orario ancora da stabilire) ci sarà la super sfida contro Jannik Sinner che precedentemente aveva battuto il canadese Felix Auger Aliassime: tra i due non ci sono precedenti e dunque sarà un match del tutto inedito e che varrà un posto nella finalissima del settimo 1000 della stagione.