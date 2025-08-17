Sinner-Alcaraz, dove vederla e quando si gioca la finale di Cincinnati

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ancora faccia a faccia per aggiudicarsi un titolo. Per la quarta volta dopo Roma, Roland Garros e Wimbledon i primi due si affronteranno in finale, questa volta sul cemento del Masters 1000 di Cincinnati. Jannik ha battuto in semifinale la rivelazione Terence Atmane mentre lo spagnolo ha battutto di forza Alexander Zverev (6-4, 6-3). Un primo set di alta qualità è stato deciso da un'esplosione di brillantezza di Alcaraz nel finale prima che Zverev iniziasse a faticare fisicamente nel secondo. Il tedesco, che venerdì era stato curato dal fisioterapista durante la sua vittoria nei quarti di finale contro Ben Shelton, ha lasciato il campo per un time-out medico sul 2-1 nel secondo set ed è stato chiaramente compromesso per il resto della partita. Il numero 2 al mondo ha attaccato il diritto di Zverev fin dall'inizio, colpendo palle alte e pesanti di cross dal proprio diritto per mirare quell'angolo. Dal 2-3 nel primo set, Alcaraz ha trovato una marcia in più aggiudicandosi il primo set e il break all'inizio del secondo. Lo spagnolo ha restituito il break commettendo tre doppi falli consecutivi nel game successivo, ma uno Zverev in difficoltà non è stato in grado di reagire oltre.