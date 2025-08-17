Sinner-Alcaraz, dove vederla e quando si gioca la finale di Cincinnati

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ancora faccia a faccia per aggiudicarsi un titolo. Per la quarta volta dopo Roma, Roland Garros e Wimbledon i primi due si affronteranno in finale, questa volta sul cemento del Masters 1000 di Cincinnati. Jannik ha battuto in semifinale la rivelazione Terence Atmane mentre lo spagnolo ha battutto di forza Alexander Zverev (6-4, 6-3). Un primo set di alta qualità è stato deciso da un'esplosione di brillantezza di Alcaraz nel finale prima che Zverev iniziasse a faticare fisicamente nel secondo. Il tedesco, che venerdì era stato curato dal fisioterapista durante la sua vittoria nei quarti di finale contro Ben Shelton, ha lasciato il campo per un time-out medico sul 2-1 nel secondo set ed è stato chiaramente compromesso per il resto della partita. Il numero 2 al mondo ha attaccato il diritto di Zverev fin dall'inizio, colpendo palle alte e pesanti di cross dal proprio diritto per mirare quell'angolo. Dal 2-3 nel primo set, Alcaraz ha trovato una marcia in più aggiudicandosi il primo set e il break all'inizio del secondo. Lo spagnolo ha restituito il break commettendo tre doppi falli consecutivi nel game successivo, ma uno Zverev in difficoltà non è stato in grado di reagire oltre.
Sinner-Alcaraz, i numeri
I primi due tennisti al mondo stanno disputando un 2025 clamoroso non solo a livello di successi. Jannik (32-3 il record in stagione) è in striscia positiva da 26 partite consecutive sul cemento con 21 set vinti di fila, Carlos (53-6 il record in stagione) invece nei 1000 non perde da 16 partite consecutive ed è alla settima finale stagionale (29 in carriera). Per entrambi è la seconda finale in carriera a Cincinnati: l'azzurro è campione in carica mentre lo spagnolo perse nel 2023 contro Novak Djokovic.
Sinner-Alcaraz: diretta tv e streaming
La sfida tra Sinner e Alcaraz, valida per finale del Masters 1000 di Cincinnati, è in programma lunedì 18 agosto sul Campo Centrale del Lindner Family Tennis Center e avrà inizio alle 21:00. In Italia la partita sarà trasmessa in diretta tv via satellite su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.
Sinner-Alcaraz, i precedenti
Sinner e Alcaraz si sono affrontati a livello Atp 13 volte in carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 8-5 in favore dello spagnolo ma è di Jannik l'ultima gioia. Tra i due sarà la quarta sfida stagionale nonché quarta finale dopo quella agli Internazionali d'Italia, Roland Garros e Wimbledon. Jannik e Carlos sono alla loro quinta finale della loro rivalità ma prima sul cemento dove gli scontri diretti dicono 5-2 per l'iberico.. I precedenti
2021 - Parigi Bercy (R32): Alcaraz 7-6, 7-5
2022 - Wimbledon (R16): Sinner 6-1, 6-4, 6-7, 6-3
2022 - Umago (F): Sinner 6-7, 6-1, 6-1
2022 - US Open (QF): Alcaraz 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3
2023 - Indian Wells (SF): Alcaraz 7-6, 6-3
2023 - Miami (SF): Sinner 6-7, 6-4, 6-2
2023 - Pechino (SF): Sinner 7-6, 6-1
2024 - Indian Wells (SF): Alcaraz 1-6, 6-3, 6-2
2024 - Roland Garros (SF): Alcaraz 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
2024 - Pechino (F): Alcaraz 6-7, 6-4, 7-6
2025 - Roma (F): Alcaraz 7-6, 6-1
2025 - Roland Garros (F): Alcaraz 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
2025 - Wimbledon (F): Sinner 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
