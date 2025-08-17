Alcaraz numero 1, "Non vedo l'ora": Sinner trema, il regno può finire. Jannik costretto a vincere

CINCINNATI (Stati Uniti) - Carlos Alcaraz è pronto a dare l'assalto a Sinner . Lo spagnolo approda per la seconda volta in carriera alla finale del Masters 1000 di Cincinnati e dovrà vedersela contro Jannik Sinner per la quarta volta in questa stagione. Aver raggiunto l'atto conclusivo del torneo, in vista degli US Open , è di fondamentale importanza per lo spagnolo in quanto ora si è aperto un clamoroso spiraglio (e anche qualcosa di più) per stravolgere la classifica mondiale e sradicare il campione azzurro dal primo posto. Lo spagnolo ha battuto in semifinale Alexander Zverev (crollato fisicamente nel 2° set) con il punteggio di 6-4 , 6-3 pareggiando così il record degli scontri siretti (6-6). Le parole del numero 2 al mondo nel post-partita: "Non è mai facile giocare contro qualcuno che sai non essere al 100%. È ancora più difficile quando si tratta di Sascha, un giocatore così grande e una persona così speciale fuori dal campo. Abbiamo un ottimo rapporto. Abbiamo iniziato la partita molto bene, giocando buoni scambi e un buon livello di tennis, ma poi all'improvviso ha iniziato a sentirsi male. E allora la mia concentrazione, stavo pensando a come si sentiva, oltre a concentrarmi su me stesso e a giocare un buon tennis. È stata una situazione davvero difficile per me e gli auguro solo il meglio".

Sulla finale contro Sinner

Alcaraz successivamente si è presentato in conferenza continuando a rispondere alle domande sull'ennesima finale con Jannik: "Sono davvero entusiasta. Sarà fantastico. Lui ha vinto l’ultima, io ho vinto le prime due finali quindi penso che sarà interessante". Poi una piccola dimenticanza, quando parla di Cincinnati come "prima finale sul cemento" quando in realtà i due avevano già giocato la finale sul duro a Pechino nel 2024 (vinta dallo spagnolo in tre set). In seguito Carlos ha aggiunto: "So che Jannik, senza dubbio, è il miglior giocatore al mondo sul cemento e probabilmente su ogni superficie in questo momento. Quindi sarà davvero una grande partita. Devo farmi trovare pronto, rivedere cosa ho sbagliato nell’ultimo match e cercare di migliorare per lunedì. Sono solo felice di essere in un’altra finale. Credo sia la mia settima consecutiva, la quarta contro Jannik. Quindi sarà davvero una bellissima giornata”.

"Sinner, sarà bellissimo"

Su cosa rende speciale ogni confronto tra i due: "Sappiamo cosa dobbiamo fare in campo se vogliamo vincere. E ogni volta che giochiamo l’uno contro l’altro, portiamo il nostro livello al massimo. E penso che quando due grandi giocatori riescono a esprimere il loro miglior tennis, il livello diventa davvero altissimo per i fans che guardano. Io, da grande appassionato di tennis, ho visto tantissime volte, ad esempio, grandi giocatori affrontarsi tra loro. E il livello del gioco che si vede in quei momenti è pazzesco. Credo che sia qualcosa di molto attraente per il pubblico, quando c’è una rivalità del genere, che è bellissima. E l’ho detto tante volte: per il tennis è fantastico avere questa rivalità, questi match e tutta l’attesa che si crea intorno alle nostre finali o alle nostre partite. Sarà bellissimo. Cercherò di giocare il mio miglior tennis per offrire uno spettacolo lunedì”.