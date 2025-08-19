Paolini sconfitta ma a testa alta: Swiatek vince la finale e conquista Cincinnati

CINCINNATI (Stati Uniti) - Jasmine Paolini gioca una delle sue migliori partite in carriera contro Iga Swiatek ma la polacca ha nuovamente la meglio. La vincitrice di Wimbledon conquista il titolo di Cincinnati battendo l'azzurra per 7-5, 6-4 in un'ora e 49 minuti in quello che è il suo 24° titolo in carriera, 11° nel circuito dei 1000. Eppure al strada per la polacca è stata subito in salita perché Jas scappa sul 3-0 ad inizio match sfiorando anche il doppio break dove solo un colpo a fil di riga ha salvato Iga. Swiatek ha mantenuto il servizio, poi ha vinto i quattro game successivi portandosi sul 5-3. Dopo aver perso il servizio mentre serviva per il set, ha recuperato il break un paio di game dopo e ha vinto la frazione per 7-5. Il secondo set ha visto cinque break di servizio, con le giocatrici che si sono scambiate break avanti e indietro, ma Swiatek, che ha chiuso la partita con un perfetto sei su sei nei break point, ha infine chiuso la partita in due set.