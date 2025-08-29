Alcaraz domina Darderi agli US Open: "Ho cercato di non sprecare energie. Come sta il ginocchio"

Si ferma al terzo turno la corsa di Luciano Darderi agli Us Open 2025 , al termine della gara durata un'ora e 44 minuti di gioco, con Carlos Alcaraz che ha chiuso il match concedendo soltanto sei game totali all'azzurro. Nel secondo parziale, la testa di serie numero 2 ha lamentato qualche problema al ginocchio destro, che non ha ostacolato in alcun modo il suo successo, qualificandosi così al turno successivo degli Us Open. Agli ottavi il tennista spagnolo affronterà il vincente della sfida tra Bonzi e Rinderknech . Niente da fare, dunque, per Luciano Darderi contro Carlos Alcaraz , autore di una prestazione a senso unico, nella quale con cui il numero due al mondo ha superato agevolmente l'italoargentino in tre set col punteggio di 6-2, 6-4, 6-0.

Le parole di Alcaraz al termine del match

Carlos Alcaraz, al termine dell'incontro che ha visto uscire sconfitto l'azzurro Darderi, ha commentato quanto messo in mostra in campo, soffermandosi sulla sua prestazione: "Devo sempre rimanere vigile dentro e fuori dal campo. Devo essere focalizzato sui miei obiettivi. Ho cercato di giocare scambi più brevi per non utilizzare troppe energie e credo di aver disputato una buona partita". Queste le parole di Carlos Alcaraz - pizzicato a cena in compagnia di Sinner in un locale italliano negli Stati Uniti - dopo la vittoria su Luciano Darderi al terzo turno degli Us Open 2025. Il numero 2 del ranking ATP ha poi tranquillizzato tutti, affermando come il problema sembrerebbe esser rientrato fin da subito, non destando alcun tipo di preoccupazione: "Ora mi sento bene, ho chiesto solo il fisioterapista per controllare che fosse tutto ok. Avevo bisogno di sentirmi completamente bene".