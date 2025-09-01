Musetti domina Munar, vola ai quarti US Open e aspetta Sinner per il derby azzurro

NEW YORK (Stati Uniti) - Lorenzo Musetti stacca per la prima volta in carriera il pass per i quarti di finale degli Us Open (terza volta in carriera in uno slam) e sarà spettatore interessato del match in notturna tra Jannik Sinner e Alexander Bublik . Sul Louis Armstrong Stadium il tennista carrarino batte Jaume Munar (numero 44 al mondo) con il punteggio di 6-3 , 6-0 , 6-1 in un'ora e 35 minuti. Lorenzo rispetta il favore dei pronostici giocando una partita solida senza praticamente mai concedere opportunità all'avversario. Doppio break nel primo set (6-3), secondo secco 6-0 e 6-1 nel 3°. I numeri parlano chiaro: 27 vincenti a 6, 7 ace, 7 palle break convertite (su 8), 19 errori non forzati contro 29. Se Sinner dovesse avere la meglio questa notte contro il kazako sarà il 4° scontro diretto con Musetti ma, in realtà, il 3° vero visto che nell'ultima fida (Barcellona 2023) Jannik non scese in campo nei quarti di finale. Musetti è diventato il 4° tennista italiano a raggiunere i quarti a Flushing Meadows dopo Barazzuti (1977), Berrettini (2019, 2021, 2022) e ovviamente Sinner (2023, 2024)

Musetti: "Forza Italia!"

Le parole di Lorenzo nel post-partita: "Non ho parole per descrivere le emozioni. Arrivavo da qualche settimana difficile, avevo perso tre partite pur avendo tante occasioni. Ma questo è il tennis. Sono contento di come ho reagito. Ho giocato uno dei migliori set della carriera. Ho lavorato tanto al servizio, ho cambiato qualcosa perché non funzionava molto. Sono contento di questi miglioramenti. Ora devo guardare alla prossima partita. Grazie a tutti gli italiani presenti, speriamo di giocare contro Jannik il derby azzurro. Non vedo l'ora. Forza Italia".