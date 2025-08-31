Sinner-Bublik, orario e dove vedere in tv e streaming gli ottavi dello US Open

Non è stato un incontro privo di insidie quello contro Denis Shapovalov , che ha visto il numero 1 al mondo risolvere in 4 set lo svantaggio iniziale e imporsi con lo score 5-7, 6-4, 6-3, 6-3. Al Flushing Meadows, Jannik Sinner prosegue dunque nella difesa del titolo, unica soluzione al ritorno in vetta alla graduatoria mondiale, che vede il rivale Carlos Alcaraz virtualmente al comando con 9740 punti contro i 9680 del campione azzurro. A contendere il ritorno ai quarti dello Us Open sarà Aleksandr Bublik , reduce dal successo in 5 set su Tommy Paul : 7-6, 6-7, 6-3 6-7, 6-1 lo score. Il kazako torna dunque a opporsi alla difesa del titolo dell'altoatesino agli ottavi di finale, dopo la vittoria in rimonta sull'erba di Halle. Lo spagnolo, che nel 2022 a New York ha conquistato il primo Slam in carriera laureandosi inoltre il più giovane numero 1 della storia all'età di 19 anni e 4 mesi, sarà invece impegnato contro Arthur Rinderknech nella serata italiana di domenica 31 agosto.

Sinner-Bublik: i precedenti

Sinner e Bublik si ritrovano per la settima volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta 4 vittorie per l'azzurro, di cui l'ultima sul rosso del Roland Garros, dove il kazako non ha mancato di ironizzare sulla sconfitta per 1-6, 5-7, 0-6, pubblicando sui propri profili social: "Ce l'ho quasi fatta ragazzi". Poi, la rivincita del numero 17 Atp sull'erba di Halle nel match valido per gli ottavi del 500 tedesco (dove ha trionfato in finale contro Daniil Medvedev) per 3-6, 6-3, 6-4 e a cui è seguito un nuovo messaggio: "Ce l'ho fatta ragazzi". E proprio ad Halle, Bublik vanta il secondo successo contro il 4 volte campione Slam, rimediato nel 2023 ai quarti di finale, quando Sinner si ritirò al secondo set sul parziale di 5-7, 0-2. Questi invece gli altri precedenti: Libema 2023, Sinner b. Bublikn 6-4, 6-2; Miami 2021, Sinner b. Bublik 7-6, 6-4; Dubai 2021, Sinner b. Bublikn 2-6, 7-6, 6-4.

Sinner-Bublik: dove vederla

Il match tra Sinner e Bublik è in programma lunedì 25 agosto (orario da definire). Sarà possibile assistere all'evento in chiaro SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre e in pay tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in diretta streaming sulle piattaforme TennisTv, Sky Go e Now.

