Auger-Aliassime rimonta De Minaur e vola in semifinale allo US Open: ora Sinner o Musetti

NEW YORK (Stati Uniti d'America) - Felix Auger-Aliassime è approdato alle semifinali del singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York. Il tennista canadese, numero 27 del mondo e 25ª forza del seeding, ha sconfitto - al termine di una maratona di oltre quattro ore - nei quarti di finale l'australiano Alex De Minaur, numero 8 del ranking internazionale e del tabellone, col punteggio di 4-6, 7-6(7), 7-5, 7-6(4). Nel tie-break del secondo parziale Auger-Aliassime ha annullato un set-ball all'avversario. Nella quarta frazione, poi, il canadese ha rimontato da una situazione nettamente sfavorevole: De Minaur era avanti per 5 giochi a 2. Nel match di venerdì che varrà un posto in finale Auger-Aliassime sfiderà il vincente del derby azzurro fra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Dall'altra parte del tabellone già qualificati per le semifinali lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic.