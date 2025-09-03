Sinner-Musetti: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Us Open in tempo reale

NEW YORK (Stati Uniti) - E derby sia! Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scenderanno in campo per giocarsi il pass per la semifinale degli Us Open 2025 in quella che sarà la prima sfida tutta azzurra in un quarto di finale di uno slam nonché il 30° derby in assoluto negli slam. I due tennisti arrivano alla partita cavalcando un gran entusiasmo: Musetti ha dominato Munar mostrando gran fiducia sul cemento di new york mentre Jannik, dopo le fatiche vissute contro Shapovalov, ha dominato in 81 minuti Bublik rispolverando il suo tennis dominante. Entrambi motivati dall'affrontarsi: "Sarà bellissimo per fan italiani è un momento straordinario del nostro tennis, abbiamo grandi giocatori, ognuno con il suo stile e Lorenzo è uno dei più grandi talenti. Mi piacciono queste sfide ed è fantastico per il tennis italiano che ci sia un italiano sicuro in semifinale di uno Slam. Ora sembra normale, ma non lo è" ha dichiarato Jannik mentre Lorenzo: "È un orgoglio il primo quarto di finale tutto italiano. A livello di ambizione vorrei provare a battere il numero uno. Jannik è il miglior giocatore del mondo, quindi direi che è la sfida più grande che il nostro sport possa offrire oggi. È proprio questo che mi entusiasma: l'idea di provare a interrompere la sua incredibile striscia di successi. È un grande campione, conosce benissimo queste condizioni ma, secondo me, la pressione sarà più dalla sua parte. So che Jannik ha una mentalità molto forte, ma dovrò cercare di sfruttare questa cosa e farmi trovare pronto per provare a vincere".

Un derby che ha anche un sapore di pass non solo per la semfinale, infatti con l'uscita di Alexander Zverev il vincente della sfida azzurra affonterà uno tra Felix Auger-Aliassime e Alex De Minaur, due tennisti in un gran momento ma che sulla carta partirebbero sfavoriti contro i due italiani.