Le parole di Sabalenka

A fine gara Sabalenka è intervenuta in conferenza stampa dove ha dichiarato: "Ho imparato delle lezioni molto dure all'inizio della stagione. Ho perso due finali Slam e vincere qui difendendo il titolo significa tanto per me. Dopo l'Australian Open, ho pensato che la cosa giusta da fare fosse dimenticare e andare avanti. Ma poi è successa la stessa cosa al Roland Garros. Dovevo riflettere su quelle finali per imparare qualcosa, non volevo che accadesse ancora e ancora". Sabalenka ha poi concluso: "Ero a Mykonos, leggevo un libro, e mi sono chiesta: 'Perché ho lasciato che le emozioni prendessero il sopravvento in quelle due finali? Pensavo che tutto sarebbe andato per il verso giusto; un pensiero completamente sbagliato. Ho deciso di controllare le emozioni in questa finale".