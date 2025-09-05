Sabalenka e la divertente conferenza su Kyrgios: "Lo prendo a calci in c..."

Aryna Sabalenka si è qualificata per la finale degli Us Open, battendo 4-6 6-3 6-4 la statunitense Jessica Pegula , nel rematch della finale di un anno fa. " Avevo molti pensieri nella testa, mi sono detta "Chiudi la partita!". Ero emozionata, poi ho avuto un colpo facile ma non ho preso la decisione giusta. Ho passato tutto il tempo a ripetermi di procedere un passo alla volta e di pensare al punto successivo ", ha dichiarato in conferenza stampa la bielorussa al termine di un incontro duro ed equilibrato, non facile da gestire a livello emotivo.

La liberazione di Sabalenka

"Volevo davvero darmi un'altra possibilità in uno Slam, un'altra finale, e voglio dimostrare a me stessa di aver imparato la dura lezione e di poter fare meglio in finale. Quello che è successo a Parigi non accadrà mai qui. Ho imparato quella lezione e non mi comporterò mai più così, non è da me: ero troppo tesa e ho lasciato che le emozioni prendessero il sopravvento", ha detto Sabalenka ricordando la finale del Roland Garros persa contro Coco Gauff. In finale la numero 1 del mondo affronterà Amanda Anisimova, vincitrice anche lei in rimonta contro Naomi Osaka. Anisimova conduce 6-3 nei precedenti con la bielorussa, l'ultimo dei quali è la semifinale a Wimbledon dello scorso luglio. L'incontro è in programma sabato 6 settembre alle 22 ora italiana.

La Battaglia dei sessi con Kyrgios

Sabalenka ha parlato anche della Battaglia dei sessi, che la vedrà opposta a Nick Kyrgios in un match con regole speciali: "Penso sia un'idea fantastica, sarà spettacolare e divertente da vedere, soprattutto con uno come Nick. Darò il massimo per rompergli il c**o", ha detto scherzando la bielorussa. "Se è una cosa positiva per il tennis femminile? Se sarò in grado di vincere sì. Al momento non sappiamo ancora dove si svolgerà, ma la pressione sarà tutta su Nick", ha concluso.