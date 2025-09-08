Sinner giocherà anche a Vienna: da Pechino a Torino, il calendario e quando tornerà in campo Jannik

Jannik Sinner giocherà l'ATP 500 di Vienna, in programma dal 20 al 26 ottobre. Il giorno dopo la sconfitta a New York, agli Us Open, l’ex numero uno a questo punto pensa al prossimo appuntamento. C’è da resettare e soprattutto metabolizzare il cambio di posizione in classifica e l’ennesimo ko contro Alcaraz. E se anche in questa stagione con l’iberico si sono divisi il numero degli slam, a Sinner l’Australian Open e Wimbledon, mentre allo spagnolo Roland Garros e Us Open, qualcosa nella strategia e nella testa dell’altoatesino dovrà cambiare. Ovviamente se vuole di nuovo battere il neo numero uno. Quest’anno ci è riuscito solo a Londra, sull’erba, mentre né sulla terra di Roma, al suo rientro dopo la squalifica, né su quella di Parigi, né tantomeno sul veloce americano ha alzato il trofeo. Ora è tempo per ricaricare le energie, studiare nuove contromosse e proseguire la stagione verso le Atp Finals di Torino, prima di chiudere con la maglia azzurra in coppa Davis. Sui social Jannik annuncia la partecipazione a Vienna. “Sono davvero contento – dice lo stesso 24enne in lingua tedesca – di annunciare che tornerò a Vienna, un torneo speciale. La città è molto bella come il campo, ho già vinto due anni fa (battendo in finale Medvedev). Ci vediamo presto”.