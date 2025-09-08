Sinner giocherà anche a Vienna: da Pechino a Torino, il calendario e quando tornerà in campo Jannik

Jannik Sinner giocherà l'ATP 500 di Vienna, in programma dal 20 al 26 ottobre. Il giorno dopo la sconfitta a New York, agli Us Open, l’ex numero uno a questo punto pensa al prossimo appuntamento. C’è da resettare e soprattutto metabolizzare il cambio di posizione in classifica e l’ennesimo ko contro Alcaraz. E se anche in questa stagione con l’iberico si sono divisi il numero degli slam, a Sinner l’Australian Open e Wimbledon, mentre allo spagnolo Roland Garros e Us Open, qualcosa nella strategia e nella testa dell’altoatesino dovrà cambiare. Ovviamente se vuole di nuovo battere il neo numero uno. Quest’anno ci è riuscito solo a Londra, sull’erba, mentre né sulla terra di Roma, al suo rientro dopo la squalifica, né su quella di Parigi, né tantomeno sul veloce americano ha alzato il trofeo. Ora è tempo per ricaricare le energie, studiare nuove contromosse e proseguire la stagione verso le Atp Finals di Torino, prima di chiudere con la maglia azzurra in coppa Davis. Sui social Jannik annuncia la partecipazione a Vienna. “Sono davvero contento – dice lo stesso 24enne in lingua tedesca – di annunciare che tornerò a Vienna, un torneo speciale. La città è molto bella come il campo, ho già vinto due anni fa (battendo in finale Medvedev). Ci vediamo presto”.
La rincorsa alla prima posizione
Dopo 65 settimane la vetta ha cambiato padrone con l'altoatesino sceso a 10.780 punti e lo spagnolo, artefice di due mesi perfetti e da assoluto dominatore, salito a 11.540, con un margine di 760 lunghezze. Era prevedibile che Alcaraz sarebbe andato meglio dello scorso anno, dove aveva raccolto pochissimi punti tra i due 1000 nordamericani e lo Us Open. Ma le vittorie di Cincinnati e New York (proprio contro Jannik) hanno sorpreso soprattutto per la qualità del suo gioco. Vedremo se saprà recuperare la prima posizione, per il momento appare difficile. Infatti, a fine settembre tornerà a Pechino, dove l’anno scorso perse in finale, e anche vincendo Sinner non guadagnerebbe punti netti, perché Alcaraz sarà impegnato a Tokyo. Inoltre a Shanghai, Sinner deve difendere 1.000 punti da campione in carica, contro gli appena 200 dello spagnolo. Per non parlare delle Finals: Sinner ha in palio 1.500 punti, contro i 200 del rivale. Insomma, appare difficile per Sinner tornare in testa entro la fine dell'anno ma non impossibile.