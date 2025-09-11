Berrettini torna in campo, fine del calvario? L'annuncio social e dove giocherà

Dopo l'ennesimo lungo stop per infortunio e qualche dubbio sul proseguire o no la carriera, Matteo Berrettini è pronto a tornare a calcare i campi di tennis. L'azzurro, ex top ten, è infatti iscritto al torneo Atp 250 di Hangzhou in Cina . Lo ha annunciato lui stesso con un post sui suoi profili social. "Preparazione finale, ci vediamo ad Hangzhou", ha scritto Berrettini postando un video di mentre si allena a Montecarlo. Il tennista romano ha giocato la sua ultima partita al primo turno di Wimbledon a fine giugno, poi il lungo stop che lo ha portato a saltare gli Us Open ultimo Slam stagionale.

Il calvario di Berrettini

Berrettini ci riprova, dopo anni di infortuni e tornei saltati. La finale di Wimbledon nel 2021 contro Djokovic sembra un ricordo lontanissimo, in una carriera ormai caratterizzata da tanti problemi fisici e ritiri. Tutto è iniziato nei mesi successivi alla finalissima sull'erba londinese, con il risentimento muscolare alla gamba sinistra che lo ha costretto a saltare le Olimpiadi di Tokyo e con l'infortunio alle Atp Finals di Torino nella sfida contro Zverev. Infortuni che lo hanno tormentato anche negli anni successivi tra fisioterapie, riabilitazioni, un'operazione alla mano destra, i soliti problemi agli addominali e un disturbo al piede sinistro. Fino alla brutta distorsione alla caviglia che lo costrinse al forfait anche agli US Open 2023, oltre alla mancata partecipazione ad altri tantissimi tornei. Dopo un periodo davvero negativo, Berrettini era tornato a vedere un po' di luce ma nel 2025 la situazione è precipitata di nuovo sopratutto con il ko agli Internazionali di Roma nella sfida contro Ruud per un nuovo problema agli addominali, che gli è costato ancora una volta il Roland Garros (che non gioca dal 2021). Poi, Wimbledon, la sconfitta al primo turno, un lungo periodo di convalescenza (saltando anche il Swiss Open Gstaad e l'Austrian Open Kitzbühel) e l'uscita dalla top 50 del ranking mondiale. Ora, però, è pronto a tornare in campo, in Cina, sperando di non rimediare altri problemi fisici...