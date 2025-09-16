Berrettini dopo Hangzhou giocherà anche a Stoccolma, ufficiale: "Non vedo l’ora"

Matteo Berrettini ha confermato la partecipazione al "BNP Paribas Nordic Open", l'Atp 250 di Stoccolma. Il 29enne romano tornerà così alla Kungliga Tennishallen per il secondo anno consecutivo, in occasione della 56esima edizione del torneo, in programma dall'11 al 19 ottobre. "Non vedo davvero l'ora di tornare a Stoccolma e di giocare di nuovo questo torneo. L'anno scorso ho vissuto un'atmosfera fantastica alla Kungliga Tennishallen e sono impaziente di ritrovare il pubblico svedese un'altra volta", ha dichiarato l'azzurro, al rientro nel circuito questa settimana sui campi di Hangzhou , dove giocherà per la prima volta dallo scorso 30 giugno, in cui è stato eliminato al primo turno di Wimbledon dal polacco Kamil Majchrzak .

Il ritorno di Berrettini

Berrettini nel 2025 ha un record di 13 vittorie su 24 partite giocate nel circuito Atp: tra queste spiccano i successi contro Novak Djokovic a Doha e Alexander Zverev a Montecarlo. Il ritorno dell'italiano, che ha vinto dieci titoli Atp in carriera, è motivo di orgoglio per il direttore del torneo di Stoccolma, Thomas Enqvist: "Avere un giocatore come Matteo che sceglie di tornare a Stoccolma significa molto per il nostro torneo. È uno dei beniamini del pubblico in tutto il mondo e la sua presenza eleva ulteriormente il prestigio del BNP Paribas Nordic Open". La entry list dell'Atp 250 svedese contiene nomi di assoluto rilievo: a guidare il seeding c'è Casper Ruud, seguito dal campione in carica Tommy Paul e da Ugo Humbert. Iscritti anche Denis Shapovalov, Grigor Dimitrov (finalista l'anno scorso), Tallon Griekspoor, Cameron Norrie, Alexandre Muller. Oltre a Berrettini, l'altro italiano in gara sarà Lorenzo Sonego.