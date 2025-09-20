Sinner con il nuovo fisioterapista: chi è Resnicoff, dal polso allo US Open all'occhio di Alcaraz

PECHINO (Cina) - Jannik Sinner è atterrato in Cina dove a breve scenderà in campo per giocare il torneo Atp 500 di Pechino (25 settembre al 1° ottobre) perso l'anno scorso in finale contro Carlos Alcaraz . Le strade dell'azzurro e dello spagnolo non si incroceranno in questa edizione visto che il nuovo numero 1 al mondo, dopo la Laver Cup, sarà impegnato a Tokyo. L'altoatesino è arrivato in Oriente con una possibile novità nel suo staff, infatti nelle riprese dell'arrivo all'aeroporto di Pechino insieme al vincitore di Wimbledon si è visto il fisioterapista argentino Alejandro Resnicoff il quale era già stato avvistato a Milano insieme al tennista e al suo manager Alex Vittur .

Resnicoff, la storia con Jannik

Il fisioterapista argentino ha una lunga esperienza (più di 20 anni) nel circuito Atp e in passato si è già trovato a dover lavorare sul corpo di Sinner come accadde allo Us Open del 2024 quando, dopo una brutta caduta, Sinner si fece medicare il polso. In questa stagione il fisio veterano soccorse Jannik a Wimbledon nel match vinto per ritiro contro Dimitrov, in quell'occasione il tennista azzurro soffrì di un dolore al gomito che poi lo ha portato a vestire tutt'oggi la "manica" lunga sul braccio destro. Alejandro non riuscì ad aiutare il bulgaro ma mesi prima il suo lavoro fu fondamentale per evitare che Jakub Mensik abbandonasse il Masters 1000 di Miami, torneo che ha poi vinto. In quell'occasione il tennista ceco menzionò Resnicoff nel suo discorso da campione perché lo aiutò a superare il dolore al ginocchio. Inoltre nel primo set della finale del Roland Garros tra Sinne ed Alcaraz aiutò lo spagnolo alle prese con un problema all'occhio.

Al momento non c’è stata ancora alcuna comunicazione ufficiale da parte del team di Jannik sul ruolo di Resnicoff anche se è ipotizzabile che l'argentino seguirà l'azzurro in questa tournée orientale tra Pechino ed il Masters 1000 di Shanghai.