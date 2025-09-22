Musetti-Tabilo, orario e dove vedere in tv e streaming il Chengdu Open

Tutto facile per Lorenzo Musetti nella semifinale del "Chengdu Open", torneo Atp 250 in corso sui campi in cemento del capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina, con montepremi totale pari a 1.190.210 dollari. Il tennista italiano, numero 9 del mondo e primo favorito del tabellone, ha sconfitto nettamente il kazako Alexander Shevchenko, 96 del ranking Atp, col punteggio di 6-3, 6-1, al termine di un'ora e cinque minuti di partita in cui l'azzurro non ha mai mostrato segnali di difficoltà. L'egregia prestazione ha permesso a Musetti di conquistare l'accesso alla finale della competizione cinese, dove ad attenderlo ci sarà Alejandro Tabilo, numero 112 del ranking mondiale. Il tennista cileno, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto in semifinale lo statunitense Brandon Nakashima, numero 4 del seeding e 33 del ranking Atp, col punteggio di 6-4, 7-6 (0).