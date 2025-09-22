Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Musetti-Tabilo, orario e dove vedere in tv e streaming il Chengdu Open

Il tennista azzurro ha ottenuto l'accesso alla finale del torneo cinese, grazie alla vittoria nell'ultimo turno contro il kazako Shevchenko
1 min
Tennischengdu openmusetti
Musetti-Tabilo, orario e dove vedere in tv e streaming il Chengdu Open© EPA

Tutto facile per Lorenzo Musetti nella semifinale del "Chengdu Open", torneo Atp 250 in corso sui campi in cemento del capoluogo della provincia di Sichuan, in Cina, con montepremi totale pari a 1.190.210 dollari. Il tennista italiano, numero 9 del mondo e primo favorito del tabellone, ha sconfitto nettamente il kazako Alexander Shevchenko, 96 del ranking Atp, col punteggio di 6-3, 6-1, al termine di un'ora e cinque minuti di partita in cui l'azzurro non ha mai mostrato segnali di difficoltà. L'egregia prestazione ha permesso a Musetti di conquistare l'accesso alla finale della competizione cinese, dove ad attenderlo ci sarà Alejandro Tabilo, numero 112 del ranking mondiale. Il tennista cileno, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto in semifinale lo statunitense Brandon Nakashima, numero 4 del seeding e 33 del ranking Atp, col punteggio di 6-4, 7-6 (0).

Musetti-Tabilo, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Lorenzo Musetti ed Alejandro Tabilo è in programma alle ore 13:00 di domani e sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport. La partità sarà visibile anche in diretta streaming sull'app Sky Go e su NOW.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis