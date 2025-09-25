Esordio senza imprevisti per Jannik Sinner, che tornato in campo dopo la resa in finale allo Us Open - costata la leadership mondiale - si è aggiudicato per 6-2, 6-2 il match contro Marin Cilic, valido per l’accesso agli ottavi di finale del 500 cinese, dove il numero 2 al mondo ha già trionfato nel 2023 contro Daniil Medvedev (non è invece riuscita la difesa del titolo l’anno successivo, quando a strappargli il titolo fu Carlos Alcaraz). A contendere i quarti al numero 2 al mondo sarà Terence Atmane, che all’esordio ha superato la wild card di casa Zhang Zhizhen per 6-4, 6-2: appuntamento sabato 27. Queste le parole del 4 volte campione Slam: "Due anni senza perdere al primo turno? Ci vuole molta concentrazione sopratutto nei primi turni perché molte cose possono andare nel verso sbagliato. Serve ritmo, tempo e anche valutare la velocità del campo. Oggi una grande performance. Mi sono preparato al meglio arrivando prestissimo per abituarmi alle condizioni. Sono molto contento. Cilic è un giocatore di grande livello. Sono riuscito a fargli il break abbastanza presto in entrambi i set e questo mi ha dato fiducia. Penso molto al servizio in questo periodo. A volte sono un po’ lento. Spero diventi sempre più automatico. Cerco ora di di cambiare ed essere più vario, anche se tutti fanno cosi. Sono contento di avere un grande team al mio fianco".
È finita! Sinner torna agli ottavi di Pechino
Il n.2 al mondo archivia la pratica Cilic in meno di 90 minuti di gioco per 6-2, 6-2 e torna agli ottavi di finale del 500 cinese. Nessun imprevisto per l'azzurro sul centrale dell'Olympic Green Tennis Centre in un match senza storia. Solo uno scatto di orgoglio per il croato, che sul 5-1 difende il servizio ai vantaggi annullando 2 set point all'altoatesino.
Break, dominio e fuga: 5-1 Sinner
Con una gran risposta di dritto, Sinner guadagna una palla per il secondo break, che si spegne però di pochissimo sul fondo. Il gioco si trascina allora ai vantaggi, dove l'azzurro risolve il game con una gran risposta di rovescio. Non c'è storia nel gioco successivo, dove l'altoatesino domina sul lato del rovescio e non sbaglia nulla neppure sul dritto.
Break e difesa del servizio, Sinner scappa: 3-1
Cilic costruisce un buon punto, ma Sinner non perdona l'errore sullo smash e strappa a zero il servizio portandosi in vantaggio. L'azzurro difende allora il turno di battuta dapprima con un ace per il 40-30 e in seguito con un'altra prima vincente.
Cilic difende la battuta, Sinner risponde: parità
Il croato difende la battuta questa volta senza troppe complicazioni. L'azzurro torna a far ruggire il dritto e chiude a 15 il secondo game.
Al via il secondo set
Inizia il secondo parziale del match fra Sinner e Cilic, con l'azzurro che conduce per 6-2.
A Sinner il primo set! 1-0
Il numero 2 al mondo chiude il primo parziale in 39 minuti per 6-2. Nessun imprevisto per l'azzuro, eccetto qualche sbavatura sul rovescio che non ha comunque condizionato il gioco. Il croato investe tutto sulle prime ed evita gli scambi: strategia insufficiente per tenere testa all'altoatesino.
Altro break Sinner, a un passo dal primo set
L'azzurro strappa ancora una volta il servizio al croato, piazzando la prima palla break: 5-2. Il n.2 serve ora per il primo parziale.
Break e allungo
Il quinto game è quello del break di Sinner che, complice il successivo turno al servizio, durante il quale lascia l'avversario fermo a 0, allunga sul 4-2, ipotecando il set.
Sinner resta in scia
L'azzurro pareggia dopo il 40-30, quindi il croato difende il servizio ai vantaggi e si arrende nuovamente alla battuta del fuoriclasse azzurro: 2-2.
Cilic difende la battuta: 0-1
Cilic guadagna subito il primo 15 con un servizio e dritto. Poi, la grande risposta di Sinner sull'ottima prima del croato che va fuori giri sul 15-30. L'ex n.3 al mondo annulla una palla break e trascina il gioco ai vantaggi, dove mette a segno il primo ace dell'incontro e difende il turno di battuta grazie al rovescio fuori giri dell'altoatesino.
Comincia il match!
Inizia l'incontro: Cilic al servizio.
Inizia il riscaldamento
I due contendenti agli ottavi cominciano il riscaldamento.
Sinner e Cilic in campo
Sinner e Cilic fanno il loro ingresso sul centrale dell'Olympic Green.
Il trionfo di Sinner nel 2023
Sul cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino, il numero 2 al mondo ha trionfato nel 2023, battendo in finale Daniil Medvedev per 7-6(2), 7-6(2). La stagione successiva non è invece riuscito nella difesa del titolo arrendendosi al rivale Carlos Alcaraz con lo score 7-6(6), 4-6, 6(3)-7.
A breve l'inizio del match
Giocatori presto in campo per riscaldamento e sorteggio. Manca poco all'inizio dell'incontro fra Sinner e Cilic.
I precedenti tra Sinner e Cilic
Sinner e Cilic si sono affrontati una sola volta in carriera: l’unico precedente risale alla Coppa Davis 2021, quando sul cemento indoor di Torino Italia e Croazia si sfidarono nei quarti di finale. Ad avere la meglio fu l'azzurro che, all'epoca appena ventenne, si impose in quattro set con il punteggio di 3-6 7-6 (4) 6-3.
