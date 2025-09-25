Esordio senza imprevisti per Jannik Sinner, che tornato in campo dopo la resa in finale allo Us Open - costata la leadership mondiale - si è aggiudicato per 6-2, 6-2 il match contro Marin Cilic, valido per l’accesso agli ottavi di finale del 500 cinese, dove il numero 2 al mondo ha già trionfato nel 2023 contro Daniil Medvedev (non è invece riuscita la difesa del titolo l’anno successivo, quando a strappargli il titolo fu Carlos Alcaraz). A contendere i quarti al numero 2 al mondo sarà Terence Atmane, che all’esordio ha superato la wild card di casa Zhang Zhizhen per 6-4, 6-2: appuntamento sabato 27. Queste le parole del 4 volte campione Slam: "Due anni senza perdere al primo turno? Ci vuole molta concentrazione sopratutto nei primi turni perché molte cose possono andare nel verso sbagliato. Serve ritmo, tempo e anche valutare la velocità del campo. Oggi una grande performance. Mi sono preparato al meglio arrivando prestissimo per abituarmi alle condizioni. Sono molto contento. Cilic è un giocatore di grande livello. Sono riuscito a fargli il break abbastanza presto in entrambi i set e questo mi ha dato fiducia. Penso molto al servizio in questo periodo. A volte sono un po’ lento. Spero diventi sempre più automatico. Cerco ora di di cambiare ed essere più vario, anche se tutti fanno cosi. Sono contento di avere un grande team al mio fianco".