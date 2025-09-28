"Questi cinesi tossiscono sempre": Musetti, è bufera a Pechino! Poi le scuse sui social

Quelli di Lorenzo Musetti e di Jasmine Paolini sono i due volti del rapporto dei tennisti azzurri con il pubblico cinese. O almeno lo sono stati nel giorno dei rispettivi esordi nell’500 ATP e nel WTA 1000 di Pechino. Il carrarino ha rischiato l’incidente diplomatico lasciandosi sfuggire una frase colorita nella fase calda del secondo set, al tie-break poi perso contro il francese Mpetshi Perricard. L'azzurro ha inveito generalizzando sul popolo di cui sopra: "Tossiscono sempre ‘sti ca….di cinesi, tossiscono ogni tre secondi". Il giudice di sedia non ha capito il lamento, e meno male, ma i microfoni ormai disseminati in ogni dove sì. E tutto ha fatto il giro dei social, così Lorenzo ha dovuto scusarsi usando lo stesso veicolo, il suo profilo Instagram, dicendo che non voleva affatto riferirsi ad un popolo e a una Nazione, che invece ama e stima, ma solo a un gruppo sparuto che si era messo a tossire in un passaggio topico del match. "L'ho detto in un momento di stress e me ne scuso. Vengo in Cina dal 2018 a giocare i tornei e sono sempre stato accolto con trasporto. Il sentimento è reciproco. Mi rendo conto che il modo in cui mi sono espresso è stato sbagliato e inappropriato, e ha ferito i sentimenti di molti tifosi cinesi. Me ne pento profondamente e provo profondo rimorso". Allarme rientrato e incidente diplomatico evitato.