Jannik Sinner approda in semifinale al China Open di Pechino (Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center , il 24enne tennista altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, ha liquidato nei quarti l'ungherese Fabian Marozsan , 57esimo del ranking, con il punteggio di 6-1 7-5, maturato in un'ora e 21 minuti di gioco. Tra l'azzurro e la finale c'è ora l'australiano Alex de Minaur , testa di serie numero 3 e 8 Atp, che nei quarti ha beneficiato, sul 4-1 in proprio favore, del ritiro del ceco Jakub Mensik, settima forza del torneo e 19esimo della classifica mondiale .

Le parole di Sinner dopo il trionfo

"Il primo set è iniziato bene, abbiamo giocato bene entrambi nel 2°. Può raggiungere picchi molto alti, lo sapevo. Ho sbagliato un paio di cose alla fine, ho faticato a tenere il servizio ma sono contento per come ho lottato. Vogliamo finire alla grande, è ciò per cui ci alleniamo. La fiducia è importante, sono soddisfatto della vittoria. Era difficile oggi cambiare velocità. Questi campi sono unici e lenti, è difficile ottenere punti. E' una grande sfida, mi aspetto una partita difficile con De Minaur" ha detto Sinner subito dopo la vittoria contro Marozsan.

Break di Jannik: l'altoatesino vince l'incontro e vola in semifinale

Super Sinner negli ultimi tre game. Altro break e l'azzurro chiude il secondo set con il punteggio di 7-5 dopo 54 minuti di gioco. Il campione italian vola così in semifinale.

Sinner lascia l'ungherese a 15 e si riporta avanti: 6-5

Jannik torna avanti: tiene la battuta lasciando Marozsan a 15 e si porta sul 6-5.

Replica immediata di Jannik: controbreak e 5-5

Sinner risponde subito: quattro punti di fila e controbreak immediato. L'azzurro allunga il secondo set: è 5-5

Break di Marozsan, che batte per chiudere il secondo set

L'ungherese ottiene il break e si porta sul 5-4: ora serve per vincere il secondo parziale.

Marozsan salva quattro palle break e vince il game: 4-4

Il campione altoatesino ha quattro chance per allungare ma Marozsan salva le quattro palle break e conquista il game.

L'azzurro, ancora in rimonta, tiene il servizio: 4-3 Jannik

L'italiano difende la battuta ancora in rimonta dopo essere andato in svantaggio 0-30: ora è avanti 4-3.

Equilibrio nel secondo set: 3-3

Sesto game senza break nel secondo set: 3-3 tra Sinner e Marozsan.

Jannik, game in rimonta

Sinner, al servizio, va sotto 0-30 ma poi riesce ad ottenere quattro punti di fila e a portare il game a casa: 3-2 per l'azzurro.

L'ungherese ottiene il game a zero

Marozsan ottiene il quarto game del secondo parziale lasciando Sinner a 0: 2-2.

Sinner solido al servizio: avanti 2-1

L'azzurro continua a tenere la battuta senza problemi. Lascia Marozsan a 15 e va sul 2-1.

Marozsan tiene il servizio: 1-1

Dopo sette game di fila di Sinner, l'ungherese vince un gioco difenfendo la battuta: 1-1 al secondo set.

L'altoatesino, alla battuta, conquista il primo game del secondo set

Jannik vince il primo gioco del secondo set, alla battuta, lasciando l'avversario a 30.

Jannik show, vince il primo set 6-1

Inarrestabile l'azzurro, che ruba un altro servizio all'ungherese e chiude il primo set sul 6-1 in appena 26 minuti di gioco.

Sinner tiene il servizio e vola sul 5-1

Il tennista italiano difende la battuta e ottiene il quinto gioco di fila.

Altro break dell'altoatesino, avanti 4-1

Secondo break e quarto game di fila per Sinner, che allunga sul 4-1 contro l'ungherese nel primo set.

L'azzurro difende il break e allunga sul 3-1

Jannik lascia Marozsan a 30 e difende il break: ora è in vantaggio 3-1.

Affondo di Jannik, che trova subito il break

L'azzurro conquista il break al terzo game e passa avanti 2-1 nel primo parziale.

Sinner ok alla battuta: 1-1 al primo set

Anche Jannik tiene il servizio: 1-1 nel primo set del quarto di finale.

Primo game all'ungherese

Marozsan difende il servizio con quattro punti di fila e conquista il primo gioco.

Match iniziato, Marozsan al servizio

Inizia la partita: è l'ungherese che comincia alla battuta nel primo game.

Giocatori in campo per il riscaldamento

I due tennisti sono entrati in campo per il riscaldamento. Effettuato anche il sorteggio, con il leggendario Chang.

Il percorso di Marozsan a Pechino

L’ungherese ha raggiunto i quarti di finale di Pechino battendo prima in due set Bonzi con il risultato di 7-6 6-3 e poi il francese Muller con il punteggio di 6-3 7-5.

Chi vince sfida De Minaur in semifinale

Jannik: "Essere ai quarti significa molto"

I numeri di Sinner

Un solo precedente tra i due

Alex de Minaur ha vinto contro il ceco Jakub Mensik (ritirato nel primo set) nell'altro quarto di finale. L'australiano passa il turno e attende di conoscere il suo prossimo avversario: il vincente del quarto tra Sinner e Marozsan."Ho avuto qualche pausa di concentrazione" ha ammesso l'azzurro dopo il match vinto contro Atmane. "Non sempre ho aspettato la palla giusta, ho sbagliato qualche scelta ma più cose riesco ad aggiungere adesso, più saranno i benefici tra un paio di mesi - ha detto Jannik - Essere ai quarti significa molto per me".Sinner ha allungato la sua striscia positiva sul cemento dove ha sempre raggiunto i quarti di finale in tutti i tornei giocati dall'ultimo Australian Open. Con quella contro Atmane sono inoltre 39 su 44 le vittorie nei match giocati in questa stagione.

Sinner sfida Fabian Marozsan, contro il quale ha vinto l'unico precedente, nel 2024 sull'erba di Halle.

