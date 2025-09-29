Tabellone Shanghai: Sinner difende il titolo, Alcaraz prova la fuga. Nove italiani e possibile derby

È stato sorteggiato il tabellone di Shangai, penultimo Masters 1000 della stagione, che si disputerà dal 1° al 12 ottobre sui campi in cemento. Sono presenti tutti i big, tra cui Novak Djokovic, al rientro dopo gli Us Open e finalista in carica del torneo. Le 32 teste di serie usufruiranno di un bye al primo turno e debutteranno dunque direttamente al secondo turno. Il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz esordirà contro il vincente della sfida tra Learner Tien e Miomir Kecmanovic. Si trova ovviamente nella parte opposta del tabellone Jannik Sinner, n.2 Atp, che se la vedrà o con Daniel Altmaier o con un qualificato. L'altoatesino difende il titolo e può dunque perdere ulteriori punti nel ranking Atp da Alcaraz, che un anno fa si fermò ai quarti. Non solo Sinner però. Sono ben 9 gli italiani presenti nel main draw: scopriamoli nel dettaglio.
Gli incontri degli azzurri
Partendo dalla parte alta del tabellone, guidata da Alcaraz, troviamo Matteo Arnaldi, che sfiderà un qualificato per poi regalarsi eventualmente la testa di serie n. 18 Alejandro Davidovich Fokina al secondo turno. Possibili incroci interessanti nel quarto presieduto da Alexander Zverev, dove Luciano Darderi (n.26 del seeding) affronterà Yunchaokete Bu o Juan Manuel Cerundolo, mentre Lorenzo Musetti (n.8) se la vedrà con Francisco Comesana o con un qualificato: se i due italiani dovessero vincere, si sfideranno al terzo turno. Scendendo invece nella seconda metà del tabellone, nel quarto presieduto da Djokovic sono stati sorteggiati altri 3 italiani. Matteo Berrettini sfiderà Adrien Mannarino, prima di un eventuale secondo turno con Francisco Cerundolo. Flavio Cobolli (testa di serie n.22) giocherà o con Jaume Munar o con Marton Fucsovics. Lorenzo Sonego, prima di affrontare Frances Tiafoe, dovrà superare un qualificato. Gli ultimi due azzurri sono presenti nella parte bassa, dove c'è Sinner. Luca Nardi avrà prima l'ostacolo Sebastian Ofner, poi in caso di vittoria Giovanni Mpetshi Perricard. Sarà Adam Walton invece l'avversario di Mattia Bellucci: chi vince troverà Tomas Machac. Non si è qualificato Giulio Zeppieri, battuto nelle qualificazioni dal ceco Dalibor Svrcina 6-2 6-4.
I quarti ipotetici
Alcaraz (1) - De Minaur (7)
Zverev (3) - Musetti (8)
Shelton (6) - Djokovic (4)
Fritz (5) - Sinner (2).
L'esordio degli italiani
Matteo Arnaldi - qualificato
Luciano Darderi (26) - Yunchaokete Bu o Juan Manuel Cerundolo
Lorenzo Musetti (8) - Francisco Comesana o qualificato
Matteo Berrettini - Adrien Mannarino
Flavio Cobolli - Jaume Munar o Marton Fucsovics
Lorenzo Sonego - qualificato
Luca Nardi - Sebastian Ofner
Mattia Bellucci - Adam Walton
Jannik Sinner (2) - Daniel Altmaier o qualificato.
Il possibile percorso di Sinner
2T: Altmaier/qualificato
3T: Griekspoor/Brooksby
Ottavi: Bublik/Machac
Quarti: Fritz/Humbert/Rune
Semifinali: Shelton/Ruud/Rublev/Djokovic
Finale: Alcaraz/De Minaur/Zverev/Musetti.
Il possibile cammino di Alcaraz
2T: Tien/Kecmanovic
3T: Norrie
Ottavi: Davidovich Fokina/Medvedev
Quarti: Khachanov/De Minaur
Semifinali: Zverev/Lehecka/Auger Aliassime/Musetti
Finale: Shelton/Djokovic/Fritz/Sinner.
È stato sorteggiato il tabellone di Shangai, penultimo Masters 1000 della stagione, che si disputerà dal 1° al 12 ottobre sui campi in cemento. Sono presenti tutti i big, tra cui Novak Djokovic, al rientro dopo gli Us Open e finalista in carica del torneo. Le 32 teste di serie usufruiranno di un bye al primo turno e debutteranno dunque direttamente al secondo turno. Il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz esordirà contro il vincente della sfida tra Learner Tien e Miomir Kecmanovic. Si trova ovviamente nella parte opposta del tabellone Jannik Sinner, n.2 Atp, che se la vedrà o con Daniel Altmaier o con un qualificato. L'altoatesino difende il titolo e può dunque perdere ulteriori punti nel ranking Atp da Alcaraz, che un anno fa si fermò ai quarti. Non solo Sinner però. Sono ben 9 gli italiani presenti nel main draw: scopriamoli nel dettaglio.
Gli incontri degli azzurri
Partendo dalla parte alta del tabellone, guidata da Alcaraz, troviamo Matteo Arnaldi, che sfiderà un qualificato per poi regalarsi eventualmente la testa di serie n. 18 Alejandro Davidovich Fokina al secondo turno. Possibili incroci interessanti nel quarto presieduto da Alexander Zverev, dove Luciano Darderi (n.26 del seeding) affronterà Yunchaokete Bu o Juan Manuel Cerundolo, mentre Lorenzo Musetti (n.8) se la vedrà con Francisco Comesana o con un qualificato: se i due italiani dovessero vincere, si sfideranno al terzo turno. Scendendo invece nella seconda metà del tabellone, nel quarto presieduto da Djokovic sono stati sorteggiati altri 3 italiani. Matteo Berrettini sfiderà Adrien Mannarino, prima di un eventuale secondo turno con Francisco Cerundolo. Flavio Cobolli (testa di serie n.22) giocherà o con Jaume Munar o con Marton Fucsovics. Lorenzo Sonego, prima di affrontare Frances Tiafoe, dovrà superare un qualificato. Gli ultimi due azzurri sono presenti nella parte bassa, dove c'è Sinner. Luca Nardi avrà prima l'ostacolo Sebastian Ofner, poi in caso di vittoria Giovanni Mpetshi Perricard. Sarà Adam Walton invece l'avversario di Mattia Bellucci: chi vince troverà Tomas Machac. Non si è qualificato Giulio Zeppieri, battuto nelle qualificazioni dal ceco Dalibor Svrcina 6-2 6-4.
I quarti ipotetici
Alcaraz (1) - De Minaur (7)
Zverev (3) - Musetti (8)
Shelton (6) - Djokovic (4)
Fritz (5) - Sinner (2).