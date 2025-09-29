Tabellone Shanghai: Sinner difende il titolo, Alcaraz prova la fuga. Nove italiani e possibile derby

È stato sorteggiato il tabellone di Shangai, penultimo Masters 1000 della stagione, che si disputerà dal 1° al 12 ottobre sui campi in cemento. Sono presenti tutti i big, tra cui Novak Djokovic, al rientro dopo gli Us Open e finalista in carica del torneo. Le 32 teste di serie usufruiranno di un bye al primo turno e debutteranno dunque direttamente al secondo turno. Il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz esordirà contro il vincente della sfida tra Learner Tien e Miomir Kecmanovic. Si trova ovviamente nella parte opposta del tabellone Jannik Sinner, n.2 Atp, che se la vedrà o con Daniel Altmaier o con un qualificato. L'altoatesino difende il titolo e può dunque perdere ulteriori punti nel ranking Atp da Alcaraz, che un anno fa si fermò ai quarti. Non solo Sinner però. Sono ben 9 gli italiani presenti nel main draw: scopriamoli nel dettaglio.