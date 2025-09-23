Djokovic giocherà il Masters 1000 di Shanghai: il messaggio sui social

Novak Djokovic tornerà in campo al Rolex Shanghai Masters, il Masters 1000 di Shanghai in programma dal 29 settembre al 12 ottobre 2025 presso il Qi Zhong Tennis Center. Il campione serbo ha affidato ai propri canali social la comunicazione della sua presenza in terra cinese dove lo scorso anno fu costretto ad arrendersi a Jannik Sinner .

Il messaggio di Djokovic

"Sono molto felice di annunciarvi che tornerò a Shanghai per il Rolex Shanghai Masters. Ho ottenuto grandi successi a Shanghai nel corso degli anni e non vedo l'ora di vedervi tutti durante la Golden Week al Rolex Shanghai Masters", ha scritto il fuoriclasse serbo in un messaggio sui suoi profili social.

Djokovic il più titolato

Sconfitto in finale l'anno scorso da Jannik Sinner, Djokovic giocherà a Shanghai il suo primo match dalla sconfitta contro Carlos Alcaraz in semifinale allo US Open. Il serbo è il campione più titolato nella storia del torneo. Ha trionfato nel 2012 (in finale su Andy Murray), nel 2013 (battendo Juan Martin Del Potro), nel 2015 (su Jo-Wilfried Tsonga) e nel 2018 (in finale su Borna Coric).